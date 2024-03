Atelier découverte de la gemmologie La Taillerie Bellefontaine, vendredi 26 juillet 2024.

Un atelier de gemmologie est une session éducative et pratique axée sur l’étude des gemmes. Durant ces ateliers, les

participants, en petit groupe, auront l’opportunité d’apprendre à identifier et comprendre les caractéristiques des différentes pierres précieuses. Les activités peuvent inclure des démonstrations visuelles, des exercices pratiques d’observation, ainsi que des discussions sur les propriétés physiques et chimiques des gemmes.

L’objectif est de fournir aux participants une compréhension approfondie du monde fascinant de la gemmologie. Blandine, gemmologue passionnée animera ces ateliers à la Taillerie toute l’année.

Au programme

– Découvrir les outils du gemmologue,

– S’initier à l’utilisation de la loupe 10x,

– Connaître les métiers autour des pierres.

Vous aurez l’opportunité d’observer différentes pierres ainsi que d’ apprendre les grandes familles de gemmes.

Matériel et pierres fournies.

Mini: 2 personnes. Maxi: 4 personnes.

Inscriptions

– en ligne sur www.lataillerie.com, rubrique actualités > ateliers de gemmologie

– en magasin à la Taillerie

– par téléphone au 03 84 33 18 33

Possibilité de privatiser une autre date pour un atelier au choix. 360 360 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-26 14:00:00

fin : 2024-07-26 17:00:00

La Taillerie 161 Route de la Chaux Mourant

Bellefontaine 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@lataillerie.com

