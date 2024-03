Atelier « Déconstruire les stéréotypes de genre » Salviac, samedi 13 avril 2024.

En lien avec l’exposition « Des albums pour construire l’égalité filles-garçons » , et toujours dans le cadre d’un « genre » de festival, Amélie Staub vous propose un atelier ayant pour thème « Déconstruire les stéréotypes de genre ».

Venez analyser vos propres stéréotypes de genre, leurs origines et leurs conséquences, puis les repérer dans des ouvrages dédiés à l’enfance et la jeunesse, et voir en quoi ils peuvent être source d’inégalités et de discriminations.

Les parents peuvent venir accompagnés de leurs enfants.

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-13 12:00:00

Médiathèque intercommunale

Salviac 46340 Lot Occitanie mediatheque.intercommunale.salviac@orange.fr

