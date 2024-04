Atelier de réalisation d’un blason Maison Garonne Boé, jeudi 25 avril 2024.

L’atelier permet aux enfants de découvrir les notions de blason et d’armoiries. Ils réalisent ainsi leur propre blason sur un écu en carton. Chaque participant conçoit et réalise des armoiries en puisant dans le matériel mis à sa disposition.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 10:30:00

fin : 2024-04-25

Maison Garonne 11 rue Lacassagne

Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine maison-garonne@ville-boe.fr

L’événement Atelier de réalisation d’un blason Boé a été mis à jour le 2024-04-02 par OT Destination Agen