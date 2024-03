Atelier de peinture japonaise (Etegami) NIDA 1 Issy-les-Moulineaux, mercredi 24 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-24 14:00

Fin : 2024-04-24 16:00

Découvrez comment peindre à partir des mouvements de votre coeur en créant un etegami.

E-tegami qui se traduit littéralement image- message, est une carte peinte d’un motif accompagné d’un message que l’on envoie à son entourage.

Ce que vous découvrirez:

« Si c’est maladroit, c’est bien. Soyons maladroits ! »

Un exercice pour apprendre à peindre les lignes de vie: ce sont des lignes maladroites qui seront les contours du motif choisi. Peintes si lentement qu’elles communiquent au papier les soubresauts de votre coeur.

Peindre les contours après avoir choisi le sujet et son cadrage.

La pose des couleurs spontanée.

Le message (qui est primordial)

la signature en hiragana avec le hanko (tampon)

Tous les matériaux sont fournis mais vous pouvez apporter vos modèles si vous le voulez (Fruits, légumes, végétaux, fleurs, ou tout objet de votre choix)

NIDA 1 Issy les Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine