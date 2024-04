Atelier de modelage pour enfants Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon, mardi 16 avril 2024.

Atelier de modelage pour enfants Musée d’art et d’histoire de Meudon 16 et 18 avril Musée d’art et d’histoire de Meudon 6€/enfant – Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-16T15:00:00+02:00 – 2024-04-16T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-18T15:00:00+02:00 – 2024-04-18T16:30:00+02:00

Atelier de modelage pour enfants

Découverte des sculptures du musée suivie d’un atelier d’initiation au modelage.

Sur réservation – 6 €/enfant – Enfants à partir de 7 ans. 1h30

Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 rue des Pierres, Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France https://musee.meudon.fr/ [{« type »: « email », « value »: « contact.musee@mairie-meudon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0146239236 »}]

atelier musée

Musée d’art et d’histoire de Meudon