Atelier de l’écureuil Impression végétale ou l’art du tataki zomé Ménestreau-en-Villette, mercredi 17 avril 2024.

Atelier de l’écureuil Impression végétale ou l’art du tataki zomé Ménestreau-en-Villette Loiret

Dans le cadre de l’atelier des écureuils, voici la date et le thème du prochain atelier qui se tiendra le mercredi 17 avril à 14h15

Le « Tataki Zomé », est une technique d’art textile ancienne qui utilise les pigments naturels des plantes pour teindre les fibres de papier et de tissus.

Dans le cadre de l’atelier des écureuils, voici la date et le thème du prochain atelier qui se tiendra le mercredi 17 avril à 14h15.

Le « Tataki Zomé », est une technique d’art textile ancienne qui utilise les pigments naturels des plantes pour teindre les fibres de papier et de tissus.

C’est une activité facile, idéale à faire avec des enfants. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 14:15:00

fin : 2024-04-17

Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire contact@domaineduciran.com

L’événement Atelier de l’écureuil Impression végétale ou l’art du tataki zomé Ménestreau-en-Villette a été mis à jour le 2024-04-04 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN