Atelier- de la plante à la peinture Montrésor, mardi 27 août 2024.

Transformation de plantes tinctoriales en peinture et repartez avec votre création.

Présentation des plantes aux propriétés colorantes et préparation des végétaux.

Transformation des plantes selon plusieurs recettes et création d’un nuancier.

Apprenez à transformer les plantes tinctoriales en peinture, puis repartez avec vos godets d’aquarelle et vos flacons d’encre végétale.

Déroulement de l’atelier

– Après une petite présentation des plantes aux propriétés colorantes, nous commencerons à préparer les végétaux.

– Nous passerons à la transformation des plantes en découvrant plusieurs recettes pour fabriquer de l’encre, de l’aquarelle ou bien d’autres outils d’écriture et d’art.

– Tout au long de l’atelier, nous nous constituerons un nuancier avec toutes vos expérimentations colorées.

– Puis repartez avec vos godets d’aquarelle et vos flacons d’encre végétale 9595 95 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-27 10:00:00

fin : 2024-08-27 16:00:00

32 Grande Rue

Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire aurore.livernet@gmail.com

