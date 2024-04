ATELIER DE JARDINAGE AU NATUREL (JARDINONS ENSEMBLE) Lodève, jeudi 23 mai 2024.

ATELIER DE JARDINAGE AU NATUREL (JARDINONS ENSEMBLE) Lodève Hérault

Retrouvez « Terre en partage » au Jardin des Berges pour un atelier de jardinage sur la parcelle collective. Cet atelier est ouvert à un public adulte, pour le plaisir d’apprendre ensemble à jardiner au naturel et de se partager les récoltes de fruits et légumes sains.

Venez participer à la dynamique d’un potager collectif où la création de lien est tout aussi importante que la production de légume

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-23 09:00:00

fin : 2024-05-23 12:00:00

Avenue de Fumel

Au Jardin des Berges

Lodève 34700 Hérault Occitanie info@terre-en-partage.org

