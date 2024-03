Atelier de généalogie à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat, samedi 20 avril 2024.

Atelier de généalogie à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Passionnés par vos origines, envie de comprendre d’où vous venez et besoin de faire votre arbre généalogique ?

Venez partager votre passion pour la généalogie avec Mme Martine Tandeau de Marsac et Mr Alexandre Mazin qui s’associent pour proposer un temps de rencontres pour répondre à vos questions. Chacun avec sa spécialité, l’un l’histoire et l’autre le numérique sauront vous guider dans vos démarches. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 15:00:00

fin : 2024-04-20 17:00:00

3 Place Gay Lussac

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine cssl.st.leonard@orange.fr

