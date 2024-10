Atelier de forge TERMES-D’ARMAGNAC Termes-d’Armagnac, mercredi 30 octobre 2024.

Atelier de forge

TERMES-D’ARMAGNAC Allée de la Gare Termes-d’Armagnac Gers

Des vacances ludiques en famille près de chez vous, c’est par ici !

Dans le cadre des visites de la tour de Termes, l’Académie Médiévale propose des activités tous publics à partir de 7 ans

 Atelier de forge (Du mercredi 30 octobre au vendredi 1er novembre de 14h à 17h30)

Tarif tarif visite + 3 € sur réservation

Le forgeron, personnage essentiel de la seigneurie, vous ouvre les portes de son repère où le feu s’active, le marteau se lève et le métal prend forme sous vos yeux ébahis !

Pour les curieux ou passionnés, venez écouter le chant de l’enclume et observer le précieux travail du métal.

Une immersion unique pour découvrir et participer à l’Histoire d’un savoir-faire médiéval.

Le tarif des entrées est de 7 € pour les adultes, 5 € pour les enfants de 7 à 18 ans.

Un supplément de 3 € est demandé pour les ateliers participatifs.

Renseignements et inscriptions au 05.62.69.25.12 ou sur www.tourdetermes.org.

Même en dehors des animations, le site reste ouvert tous les jours de 14h à 18h, sauf le mardi, clôture de la billetterie à 17h.

7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-30 14:00:00

fin : 2024-11-01 17:30:00

TERMES-D’ARMAGNAC Allée de la Gare

Termes-d’Armagnac 32400 Gers Occitanie

