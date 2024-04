ATELIER DE FABRICATION D’AQUARELLE ARTISANALE Chez Graine de Lin Oudon, samedi 27 avril 2024.

ATELIER DE FABRICATION D’AQUARELLE ARTISANALE Chez Graine de Lin Oudon Loire-Atlantique

Apprenez et fabriquez vos aquarelles artisanales

Apprenez et fabriquez vos aquarelles artisanales. Vous broierez le pigment que vous aurez choisi avec une molette en verre et repartirez avec votre couleur et celles des autres participants. 40 40 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-27 12:00:00

Chez Graine de Lin 179 Rue de Bretagne

Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@lapeinturesurlesdoigts.fr

L’événement ATELIER DE FABRICATION D’AQUARELLE ARTISANALE Oudon a été mis à jour le 2024-04-10 par eSPRIT Pays de la Loire