ATELIER DE DESSIN ET DE PEINTURE AVEC DAVID RYCROFT Saint-Jean-de-Fos, dimanche 2 juin 2024.

ATELIER DE DESSIN ET DE PEINTURE AVEC DAVID RYCROFT Saint-Jean-de-Fos Hérault

Rejoignez David Rycroft et son atelier de dessin et de peinture pour explorer votre propre créativité chaque premier dimanche du mois. 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 14:30:00

fin : 2024-06-02 17:30:00

5 place de la Mairie

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie

L’événement ATELIER DE DESSIN ET DE PEINTURE AVEC DAVID RYCROFT Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2024-04-04 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT