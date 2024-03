Atelier de danse – Franco – néerlandais Château de Fléac, Fléac (16) Fléac, samedi 11 mai 2024.

Atelier de danse – Franco – néerlandais avec Les Rabalbots et Pieremachochel Samedi 11 mai, 15h00 Château de Fléac, Fléac (16) 8 euro

Début : 2024-05-11T15:00:00+02:00 – 2024-05-11T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-11T15:00:00+02:00 – 2024-05-11T19:00:00+02:00

15h00 Atelier de danses des Pays-Bas et de chez nousRepas partagé20h00 Spectacle de Pieremachochel et spectacle des RabalbotsBal animé par les musiciens des Rabalbots et de Pieremachochel

Prix Entrée libre pour qui amène quelque chose à manger/boire pour le repas/la soiréePour les autres : atelier: 8 € ; bal : 7 € ; journée : 10 €

Rensignements : 06 18642719 ou 06 22631411

Château de Fléac, Fléac (16) 7, Rue du Château

