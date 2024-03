Atelier de danse after work avec Valentina Rigo Centre Chorégraphique National d’Orléans Orleans, lundi 27 mai 2024.

Atelier de danse after work avec Valentina Rigo Cet atelier proposera aux participant·es une découverte du travail du chorégraphe Fouad Boussouf et explorera l’énergie collective, l’être ensemble, la communion et la sororité. Lundi 27 mai, 19h00 Centre Chorégraphique National d’Orléans 10 € / 8 € avec la Carte Scène nationale d’Orléans

Début : 2024-05-27T19:00:00+02:00 – 2024-05-27T21:00:00+02:00

Cet atelier proposera aux participant·es une découverte du travail de Fouad Boussouf, chorégraphe et directeur du Phare – CCN du Havre Normandie, et explorera l’énergie collective, l’être ensemble, la communion et la sororité. Le groupe, mené par une interprète de la pièce, pourra traverser le geste chorégraphique de Fêu avant de découvrir le spectacle.

Centre Chorégraphique National d'Orléans 37 rue du Bourdon Blanc, Orléans Orleans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

