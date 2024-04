Atelier de création entre nous Sélestat, samedi 25 mai 2024.

Atelier qui invite à voyager dans les interstices invisibles des relations quotidiennes. Avec l’artiste Seunghee Choï. A partir de 16 ans

L’atelier proposé est un voyage dans les interstices invisibles de nos relations quotidiennes. Nous y aborderons, de façon poétique et artistique, ces histoires qui mêlent malentendus et compréhension, et mettrons en œuvre les moyens de les déceler.

A partir de 16 ans.

Avec l’artiste Seunghee Choï. 0 EUR.

Début : 2024-05-25 14:00:00

fin : 2024-05-25 17:00:00

1 route de Marckolsheim

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est information@frac-alsace.org

