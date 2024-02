Atelier d’archéologie à Bibracte pour enfants Saint-Léger-sous-Beuvray, mardi 23 juillet 2024.

Atelier d’archéologie à Bibracte pour enfants Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire

Les archéologues en herbe de 7 à 13 ans s’initient aux métiers de l’archéologie.

Si tu as entre 7 et 13 ans et que tu veux découvrir l’archéologie et la vie des Gaulois à Bibracte, pars à la découverte des chantiers de fouille.

Truelle à la main, initie-toi aux gestes de la fouille et à la démarche scientifique, tel un vrai archéologue, sur un chantier de fouille reconstitué.

Durée 2h30. Sur réservation. Vêtements adéquats EUR.

Mont Beuvray, col du Rebout

Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté info@bibracte.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-23 14:15:00

fin : 2024-07-23 14:45:00



L’événement Atelier d’archéologie à Bibracte pour enfants Saint-Léger-sous-Beuvray a été mis à jour le 2024-01-31 par OT MORVAN SOMMETS ET GRANDS LACS