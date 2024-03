ATELIER DANSE EN FAMILLE BRIGITTE DAVY Cinéma LE PAX Tiercé, jeudi 25 avril 2024.

Venez vous familiariser avec le parallélépipède et pourquoi pas le faire danser !

Animé par la chorégraphe Brigitte Davy

Cet atelier propose à un enfant et son parent ou un adulte accompagnateur de découvrir quelques aspects de la danse contemporaine tout en s’appropriant des éléments du spectacle Carrément cube . Il permet aussi et surtout de vivre un moment unique partagé entre l’adulte et l’enfant autour du mouvement dansé !

A partir de 5 ans et +

Durée 1h | GRATUIT

Renseignements & Billetterie 06 40 17 89 88 ou resa-spectacle@mairietierce.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 10:30:00

fin : 2024-04-25 11:30:00

Cinéma LE PAX 14 Rue du Bourg Joly

Tiercé 49125 Maine-et-Loire Pays de la Loire

