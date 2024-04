Atelier Cultiver son imaginaire association artichaut 03 Moulins, samedi 20 avril 2024.

Atelier Cultiver son imaginaire association artichaut 03 Moulins Allier

Cet atelier est organisé par l’association ARTICHAUT 03, qui compte 9 membres fondateurs. Le but de cette association, promouvoir l’art, la culture et l’artisanat avec des ateliers et des expositions dans notre galerie atelier. Vernissages et ventes aussi

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 14:00:00

fin : 2024-04-20 16:00:00

association artichaut 03 1 rue brechimbaut

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes artichautcestnous@gmail.com

L’événement Atelier Cultiver son imaginaire Moulins a été mis à jour le 2024-03-28 par Office du tourisme de Moulins & sa région