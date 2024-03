Atelier culinaire anti-gaspi dans les jardins d’Alpill’Campus avec Interfel Lycée agricole – Alpill’Campus Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence, vendredi 7 juin 2024.

Atelier culinaire anti-gaspi dans les jardins d’Alpill’Campus avec Interfel Atelier culinaire anti-gaspi en direction des enseignants et des adultes en formation Vendredi 7 juin, 12h00, 14h30 Lycée agricole – Alpill’Campus Saint-Rémy-de-Provence

Début : 2024-06-07T12:00:00+02:00 – 2024-06-07T12:30:00+02:00

Fin : 2024-06-07T14:30:00+02:00 – 2024-06-07T15:00:00+02:00

Atelier cuisine animé par une diététicienne d’Interfel, l’interprofession des fruits et légumes, avec la réalisation d’un Buddha Bowl avec des fruits et légumes frais de saison.

Dégustation d’un guacamole de brocolis et d’un pesto de fanes de radis.

Astuces pour limiter le gaspillage alimentaire avec Solaal Sud.

Lycée agricole – Alpill’Campus Saint-Rémy-de-Provence Avenue Edouard Herriot 13210 Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0673665697 »}]

MP Chauvet