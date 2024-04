Atelier cuisine végétarienne Villers-Saint-Paul, dimanche 21 avril 2024.

Atelier cuisine végétarienne Villers-Saint-Paul Oise

Venez apprendre a cuisiner un repas végétarien avec les fruits et légumes de saison et de notre territoire.

Transformer les productions de la ferme l’arbre à poule en un généreux et délicieux repas.

L’ atelier se déroule en petit groupe et vous dégustez ce déjeuner ensemble à la suite de cette initiation.

les fiches recettes seront remises en fin du repas.

Un bon moment dans un cadre campagnard au milieu de la ville.

En rentrant chez vous n’hésitez pas a refaire les recettes ce qui étonnera vos invités.

Public adulte

Tarif unique: 35€ (repas inclus)

Places limitées, réservation obligatoire au 06 13 93 42 61

Autres date: Dimanche 26 mai et Dimanche 7 juillet 3535 35 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21 13:30:00

28 Rue Mortefontaine

Villers-Saint-Paul 60870 Oise Hauts-de-France contacts@larbreapoule.com

L’événement Atelier cuisine végétarienne Villers-Saint-Paul a été mis à jour le 2024-03-28 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Creil Sud Oise