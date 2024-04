Atelier cuisine Le goûter de Phileas Fogg La Cabane Villeneuve-sur-Lot, vendredi 26 avril 2024.

Atelier cuisine Le goûter de Phileas Fogg La Cabane Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Venez confectionner et déguster un goûter inspiré du tour du monde de Phileas Fogg…

Recettes chocolat chaud, lamington et salade de fruits.

A partir de 4 ans.

Venez confectionner et déguster un goûter inspiré du tour du monde de Phileas Fogg…

Recettes chocolat chaud, lamington et salade de fruits.

A partir de 4 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 15:00:00

fin : 2024-04-26 17:00:00

La Cabane 52 Rue des Girondins

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine heuresvagabondes@gmail.com

L’événement Atelier cuisine Le goûter de Phileas Fogg Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2024-04-03 par OT Villeneuve Vallée du Lot