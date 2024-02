ATELIER CUISINE DU MONDE -ATELIERS CORTESE Lattes, vendredi 12 avril 2024.

ATELIER CUISINE DU MONDE -ATELIERS CORTESE Lattes Hérault

Ne manquez pas les ateliers de cuisine du monde proposés par notre partenaire les Ateliers Cortese !

Venez voyager avec nous sans bouger de Montpellier et partez à la découverte d’une culture à travers la cuisine. Que vous aillez un bon niveau de cuisine ou pas du tout, repartez chez vous avec toutes les astuces du chef ou de la cheffe du jour.

Avril:

Pâtisseries Macarons traditionnels 03 Avril

Tapas traditionnel indien 04 avril

Bol renversé aux légumes et porc mariné la Réunion- 05 avril

Cuisine santé Bien-être digestif 06 avril

Bo bun boeuf Vietnam 09 avril

Pâtisserie tarte citron meringuée et fleur d’hibiscus 10 avril

Shop suey réunionnais, sautés de poulet et de légumes 12 avril

Pastilla poulet Maroc 13 avril

Tapas à la catalane 13 avril

All cook cuisine anti-gaspillage 17 avril

Crusine tendance végétarien 17 avril

Pâtisserie cake glaçage citron et cookies gourmands 19 avril

Poulet au mélange d’épices salées Vietnam 20 avril

Cocktail des beaux jours Mojito, Margarita et Pina Colada 25 avril

Mini-burgers de plaintain à la martiniquaise 26 avril

Thiep bou dien au poisson Sénégal 27 avril

Pâtes italiennes au quotidien 27 avril

Sur réservation EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 19:30:00

fin : 2024-04-12 21:00:00

82 rue Icare

Lattes 34970 Hérault Occitanie sarlbasilico34@gmail.com

