Atelier cuisine Cupcake, pâte d’amande Ouistreham, mercredi 10 avril 2024.

Atelier cuisine Cupcake, pâte d’amande Ouistreham Calvados

L’atelier cuisine offre une expérience gourmande et créative où les participants se réunissent pour confectionner des cupcakes et sculpter de la pâte d’amande. Sous la direction du chef, ils explorent l’art de la pâtisserie tout en partageant des moments de convivialité et d’apprentissage mutuel. L’ambiance est empreinte de rires et d’échanges, créant des souvenirs précieux autour de délices sucrés. À la fin de l’atelier, chacun repart avec des compétences nouvelles et le plaisir d’avoir collaboré à la création de délices uniques.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 10:00:00

fin : 2024-04-10 12:00:00

Le Pavillion

Ouistreham 14150 Calvados Normandie

