ATELIER CUEILLETTE ET CUISINE DES PLANTES SAUVAGES – Ô NATUR’L Gorges du Tarn Causses, vendredi 19 avril 2024.

Séglène propose au travers de son association Ô Natur’L des ateliers autour des plantes sauvages comestibles.

Le petit nécessaire pour l’atelier:

Bonnes chaussures de marche ou baskets

Selon la saison, vêtements chauds et imperméables ou chapeau et crème solaire

Selon la saison, vêtements chauds et imperméables ou chapeau et crème solaire

Sacs en toile et/ou en papier kraft

Un couteau ou des ciseaux

Des gants (de jardinage ou de vaisselle qui feront très bien l’affaire !)

De quoi prendre des notes (cahier et stylo)

Une bouteille beau

Tarif 15€

Places limités à 12 participants

Réservation au 06-74-38-22-32 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 10:00:00

fin : 2024-04-19 12:00:00

parking du Beldou

Gorges du Tarn Causses 48320 Lozère Occitanie

L’événement ATELIER CUEILLETTE ET CUISINE DES PLANTES SAUVAGES – Ô NATUR’L Gorges du Tarn Causses a été mis à jour le 2024-04-08 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes