Atelier: création de monotype Place du Carol Saint-Cirq-Lapopie, jeudi 25 avril 2024.

Jeudi

Découverte de la technique du monotype procédé d’impression sans gravure qui produit un tirage unique. Il consiste à peindre à l’encre

typographique, à la peinture à l’huile, ou à la gouache, sur un support non poreux comme du verre, du métal ou du plexiglas. En présence de l’artiste Marie-Christine Roy.

Les ateliers sont proposés pour tout public sans limite d’âge. Les lieux de rendez-vous alternent entre la Maison André Breton (une salle entière sera réservée aux ateliers en saison basse), la cour à la sortie de la Maison André Breton (jours de beau temps en saison haute) et le café associatif (les jours de pluie en saison haute). Les ateliers sont disponibles sur rendez-vous via le site du CISCM (https://ciscm.fr/) et

pour les jeunes entre 15-18 ans via le Pass Culture.

55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 14:00:00

fin : 2024-09-05 16:00:00

Place du Carol Maison André Breton

Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie

