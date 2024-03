Atelier créatif String Art Studio Vlam Roquefort, dimanche 7 avril 2024.

Atelier créatif String Art Studio Vlam Roquefort Landes

Places limitées.

Vous vous sentez une âme d’artiste et vous souhaitez vous initier au « String Art » (Art filaire), ce loisir créatif qui consiste à former un motif, géométrique ou figuratif, en tendant des fils colorés entre des clous ? Le Studio Vlam vous propose un atelier pour apprendre les rudiments de cette pratique sans oublier d’apporter votre petit marteau.

Attention, le nombre de place étant limité, n’oubliez pas de réserver ! 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 14:30:00

fin : 2024-04-07

Studio Vlam 6 Carrérot Perget

Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Atelier créatif String Art Roquefort a été mis à jour le 2024-03-14 par OT Landes d’Armagnac