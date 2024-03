Atelier créatif : Quoi de n’Oeuf ! Château-Musée de Gien Gien, lundi 15 avril 2024.

Atelier créatif : Quoi de n’Oeuf ! Création d’une décoration sur le thème de Pâques 15 – 29 avril, les lundis Château-Musée de Gien Voir https://www.chateaumuseegien.fr/fiche-evenement/atelier-creatif-lours-blanc-le-roi-de-la-banquise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-15T14:30:00+02:00 – 2024-04-15T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-29T14:30:00+02:00 – 2024-04-29T16:00:00+02:00

Cette année au musée pour les vacances de Pâques, les œufs sont à l’honneur !

Après avoir défini la notion d’ovipare, identifié les animaux qui le sont et associé le bon oiseau au bon œuf, les enfants seront invités à réaliser un poussin décoratif à partir d’une boîte à œufs recyclée ! Nul doute qu’après cette animation ils seront devenus de vrais « Egg’xperts » sur le sujet !

Sur réservation au 02.38.29.81.46 ou chateau.musee-gien@loiret.fr • à partir de 6 ans • durée 1h15 environ • 5 € par enfant (à partir de 6 ans) • 8 € par adulte accompagnant (visite libre du musée incluse)

Château-Musée de Gien Place du Château, Gien Gien [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 67 69 69 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.chateaumuseegien.fr/fiche-evenement/atelier-creatif-lours-blanc-le-roi-de-la-banquise »}, {« type »: « email », « value »: « chateau.musee-gien@loiret.fr »}] [{« link »: « mailto:chateau.musee-gien@loiret.fr »}]

FMACEN045V50BOZC

château-musée de gien