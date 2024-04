Atelier créatif pour les enfants Tiers lieu d’Azun Aucun, jeudi 18 avril 2024.

Atelier créatif pour les enfants Tiers lieu d’Azun Aucun Hautes-Pyrénées

Profitez des vacances pour occuper vos plus jeunes avec un atelier créatif et manuel sur le thème du printemps. A travers plusieurs petites activités pour se dégourdir les doigts, Laetitia vous fera passer un bon moment en famille. Et à 16h30 le goûter est offert !

Dès 5 ans accompagné.e d’un adulte.

Sur inscriptions à info@tierslieudazun.org ou au 09 61 62 63 36. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 14:00:00

fin : 2024-04-18 16:30:00

Tiers lieu d’Azun AUCUN

Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie info@tierslieudazun.org

L’événement Atelier créatif pour les enfants Aucun a été mis à jour le 2024-04-08 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65