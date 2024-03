ATELIER CRÉATIF POUR ENFANTS EXPLORATION CRÉATIVE MON PREMIER TABLEAU PRINTANIER Bourgneuf Villeneuve-en-Retz, mardi 23 avril 2024.

ATELIER CRÉATIF POUR ENFANTS EXPLORATION CRÉATIVE MON PREMIER TABLEAU PRINTANIER Bourgneuf Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Comment occuper les enfants pendant les vacances ? Direction l’atelier créatif de Claire Fantaisie Retz’Créative à Villeneuve-en-Retz.

​Entouré de verdure, l’atelier de Claire lui ressemble coloré, atypique, convivial. Elle propose des moments riches en créativité, en sensorialité et en découverte !

Pour cet atelier Claire accueille les enfants, autour d’une exploration de matières Mon premier tableau printanier Les enfants auront l’opportunité de découvrir et de manipuler différents matériaux tels que papier, tissu, boutons, et bien plus encore. Cette expérience unique permettra aux petits artistes de créer leur propre tableau inspiré par le printemps.

Chacun pourra personnaliser à son goût sa création.

Informations pratiques

réservez vite votre place par téléphone auprès de Claire; atelier limité à 4 participants

réservé aux enfants de 4 à 7 ans

matériel compris

boisson de saison offerte

inspiration des 4 saisons

chacun repart avec sa création

Découvrez ici tous les évènements programmés à Villeneuve-en-Retz. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 14:00:00

fin : 2024-04-23 15:30:00

Bourgneuf 2 rue du Petit Chemin

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire claire@fantaisieretzcreative.com

