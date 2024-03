ATELIER CRÉATIF POUR ADOS ET ADULTE BIJOUX FANTAISIES À TOUT VA Bourgneuf Villeneuve-en-Retz, vendredi 17 mai 2024.

ATELIER CRÉATIF POUR ADOS ET ADULTE BIJOUX FANTAISIES À TOUT VA Bourgneuf Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Comment occuper vos soirées ? Direction l’atelier créatif de Claire Fantaisie Retz’Créative à Villeneuve-en-Retz.

​Entouré de verdure, l’atelier de Claire lui ressemble coloré, atypique, convivial. Elle propose des moments riches en créativité, en sensorialité et en découverte !

Pour cet atelier Claire accueille les adultes à partir de 17ans autour de la création de bijoux fantaisies Exprimez votre style personnel en créant des boucles d’oreilles et des accessoires uniques en utilisant des cabochons en résine et perles. Exploration de techniques de montage et de personnalisation pour créer des pièces uniques qui vous ressemble !

Chacun pourra personnaliser à son goût sa création.

Informations pratiques

réservez vite votre place par téléphone auprès de Claire; atelier limité à 6 participants

réservé aux adultes à partir de 17ans

matériel compris

inspiration Total Look

boisson de saison offerte

chacun repart avec sa création

Découvrez ici tous les évènements programmés à Villeneuve-en-Retz. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 18:30:00

fin : 2024-05-17 21:00:00

Bourgneuf 2 rue du Petit Chemin

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire claire@fantaisieretzcreative.com

