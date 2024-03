Atelier créatif papeterie fleurie avec Camille de Du vent dans mes valises Centre culturel de l’Entente Cordiale – Château d’Hardelot Condette, samedi 1 juin 2024.

Atelier créatif papeterie fleurie avec Camille de Du vent dans mes valises Camille, fondatrice de la marque Du vent dans mes valises est artisane reconnue Métiers d’art. Depuis 2019, elle confectionne avec minutie et raffinement des accessoires et objets décoratifs habités … 1 et 2 juin Centre culturel de l’Entente Cordiale – Château d’Hardelot Sur réservation, rendez-vous à la chapelle, atelier à partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T11:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T16:30:00+02:00 – 2024-06-02T17:30:00+02:00

Camille, fondatrice de la marque Du vent dans mes valises est artisane reconnue Métiers d’art. Depuis 2019, elle confectionne avec minutie et raffinement des accessoires et objets décoratifs habités de poésie. Façonnées à la main à partir de cuirs « sur-cyclés » qu’elle ennoblit, ses créations s’inscrivent dans une démarche durable. Inspirée par l’univers floral, elle propose également des ateliers fleurs séchées. Ils sont animés dans la bienveillance et le partage, pensés comme des parenthèses créatives pour que ces moments précieux deviennent d’inoubliables souvenirs. Autant d’expériences uniques pour s’initier au design floral tout en gagnant en estime de soi !

Centre culturel de l’Entente Cordiale – Château d’Hardelot 1 rue de la Source 62360 CONDETTE, Pas-de-Calais, Hauts-de-France Condette 62360 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321217365 http://www.chateau-hardelot.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.chateau-hardelot.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/index-css5-dptdupasdecalais-pg1.html »}, {« type »: « phone », « value »: « 0321217365 »}] Petit bijou du patrimoine du Département du Pas-de-Calais, le château d’Hardelot domine la réserve naturelle du marais de Condette. Découvrez ce lieu atypique dédié à l’incroyable histoire des relations entre la France et la Grande-Bretagne. Depuis l’été 2014, déambulez dans les jardins paysagers où les espaces de verdure relatent à leur manière les relations d’amour et de désamours entre les deux pays. Passez les remparts médiévaux et laissez-vous surprendre par l’architecture unique de ce château, témoignage bâti de ces liens transfrontaliers qui ont façonné le lieu comme toute la Côte d’Opale. Une fois la porte passée, vous découvrirez le décor recréé d’une demeure du XIXe siècle. Dans la salle à manger de style victorien, les appartements de John Whitley jusqu’au cabinet de curiosité de l’abbé Bouly, chaque pièce raconte l’histoire du château entrelacée à celle des relations entre la France et la Grande-Bretagne, de Guillaume le Conquérant à aujourd’hui. (Aménagements en cours à découvrir sur les visites « Port du Casque obligatoire » – Inauguration été 2014) Au fil de l’année, le printemps médiéval, le Midsummer Festival, la Summer Season, sans oublier la Fairy Night, créent l’événement par leurs propositions culturelles et artistiques. Une tasse d’Earl Grey accompagnée de scones ou de cheesecake au salon de thé sera une pause bien méritée dans ce voyage à la croisée des cultures française et britannique.

©Du vent dans mes valises