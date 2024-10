Atelier créatif La Cabane Gien, samedi 2 novembre 2024.

Atelier créatif La Cabane Gien Loiret

Vacances Toussaint Programme des vacances d’octobre La Cabanne

Mercredi 23 octobre à 10h30 Conte musical pour petites oreilles avec Martine, dés la naissance gratuit Vendredi 25 octobre à 19h (jusqu’à 23h) soirée jeux pour tester de nouveaux jeux, à partir de 5 ans, en famille ou entre amis gratuit

Mercredi 30 octobre à 14h30 Cours de dessin “Monstres” avec Gwénaëlle, à partir de 5 ans, enfant et adulte, 1h 9 euros

Samedi 2 novembre à 15h30 pour fêter la sortie du T4 des Mémoires de la forêt de Mickaël Brun-Arnaud et Sanoe, venez assister à une mise en scène du roman par Anne Marie, Pascale et Mireille de la compagnie amateur du théâtre de l’Escabeau) Tout public 20 min gratuit.Les histoires racontées seront suivies d’un gouter, d’un coloriage géant et de petits cadeaux à vous offrir …..

A vos inscriptions, places limitées ! .

