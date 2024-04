Atelier créatif enfants Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien, samedi 18 mai 2024.

Atelier créatif enfants Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 16h30 Les Collections de Saint-Cyprien Sur Inscription

Dans le cadre de la Nuit européennes des musées, les Collections de Saint- Cyprien propose un atelier créatif enfants. L’ atelier consiste à fabriquer un tangram géant qui permettra de réaliser une composition artistique comprenant différentes figures ( des animaux des personnages). Ce tangram sera créé sur un des murs de l’atelier pédagogique.

Les Collections de Saint-Cyprien 4 rue Emile Zola 66750 Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 21 06 96 http://tourisme-saintcyprien.com [{« type »: « phone », « value »: « 0468210696 »}] Les Collection François Desnoyer s’articule autour du legs de 1972 avec un fonds de plus de 700 œuvres de l’artiste s’accompagnant d’une bibliothèque riche de livres d’artistes, de monographies de peintres et autres…

« La composition d’un tableau commence une fois qu’on a eu le choc avec la nature. C’est le départ de l’oeuvre. Je tourne autour d’elle. Après plusieurs esquisses colorées, j’aboutis à la composition définitive. Je suis un réaliste, seule la réalité me donne le choc, ensuite je compose, d’après mes études faites sur nature, dans mon atelier ».

Extrait d’une conférence de François Desnoyer, le 13 mars 1964, Exposition Internationale d’Art Figuratif de Tokyo. transports à proximité, parkings

