Atelier créatif en bibliothèque Médiathèque de Lille-sud Lille, mercredi 17 avril 2024.

Atelier créatif en bibliothèque Une lecture partagée + un atelier créatif = un temps heureux à la médiathèque ! Mercredi 17 avril, 15h00 Médiathèque de Lille-sud Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-17T15:00:00+02:00 – 2024-04-17T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-17T15:00:00+02:00 – 2024-04-17T17:00:00+02:00

La médiathèque de Lille-Sud fête ses 25 ans ! Elle propose tout au long du mois d’avril des activités pour faire la fête !

Venez créer un décor d’aquarium 3D et faire le plein d’albums et d’histoires jeunesse autour du thème de l’eau et des poissons.

Médiathèque de Lille-sud 11 rue de l’Asie Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France

BmL-Ville de Lille-PLSC