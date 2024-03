Atelier créatif collage et doodling La Fontaine du Dy Orcines, dimanche 26 mai 2024.

Atelier créatif collage et doodling Fête de la Nature 2024 à la Fontaine du Dy (77) Dimanche 26 mai, 13h00, 16h30, 17h30 La Fontaine du Dy Tarifs : 1 place

Avec Julie, vous en apprendrez plus sur les fleurs « stars » de la région ; le coquelicot et la fleur de moutarde. Installé en face du champ, vous pourrez immortaliser ces connaissances en créant d’une façon artistique votre bouquet souvenir avec différentes techniques ; le doodling, l’aquarelle et les collages.

Atelier collage « Coquelicot » à 11h00 et à 14h30 (durée 45min)

(enfants à partir de 9 ans)

Atelier doodling et aquarelle « Bouquet » à 15h30 (durée 1h30)

(public adulte)

Durée : 0h45

Activité organisée par La Fontaine du Dy – animations nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/atelier-creatif-collage-et-doodling

La Fontaine du Dy La Fontaine du Dy Orcines 63870 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Nature Atelier nature