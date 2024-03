ATELIER CREATIF ADULTE FLEUR TEXTILE A SUSPENDRE Rue du Clocher Sorèze, samedi 20 avril 2024.

ATELIER CREATIF ADULTE FLEUR TEXTILE A SUSPENDRE Rue du Clocher Sorèze Tarn

Créez un objet unique pour décorer votre intérieur grâce aux conseils de Lucile !

Confectionnez vos fleurs à suspendre en tissu choisissez vos coloris, vos formes, dessinez, découpez, composez et assemblez ! Une ambiance pleine de créativité, de partage, de couleurs et de poésie ! Repartez chacun, chacune avec vos créations et suspendez-les dans votre intérieur.

Groupe de 6 adultes maximum à partir de 14 ans ou groupe déjà composé. Durée 3h15 tous les 3èmes samedis de chaque mois 9h ou 13h30.

Possibilité d’atelier personnalisé pour vos évènements anniversaire, cousinade, evjf… 6060 60 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20

fin : 2024-04-20

Rue du Clocher ATELIER LOU ADELAIDE

Sorèze 81540 Tarn Occitanie contact@louadelaide.fr

L’événement ATELIER CREATIF ADULTE FLEUR TEXTILE A SUSPENDRE Sorèze a été mis à jour le 2024-03-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE