Atelier créatif à l’encre de chine Ateliers Octopodes Chambéry, mercredi 24 avril 2024.

Atelier créatif à l’encre de chine Atelier créatif à l’encre de chine par Nathalie Pinto, illustratrice / carnettiste Mercredi 24 avril, 18h30 Ateliers Octopodes Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-24T18:30:00+02:00 – 2024-04-24T20:30:00+02:00

Fin : 2024-04-24T18:30:00+02:00 – 2024-04-24T20:30:00+02:00

Cet atelier vous plonge dans une parenthèse de poésie à travers la création d’une illustration à l’encre de chine. Munis d’un pinceau, d’un calame ou d’une brindille, vous apprendrez à gérer la liaison entre l’eau et l’encre, le rythme du geste, la finesse du trait, la gestion des vides, le contraste et la lumière.

Des sujets ou thématiques vous seront proposés.

Atelier pour tous, niveau débutant ou confirmé.

Tarif : 35 €

Public : enfant (à partir de 12 ans) et adulte

Matériel fourni

Nombre de participant : 2 mini. / 5 max.

Ateliers Octopodes 106 Quai de la Rize Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0988422235 https://www.ateliersoctopodes.com/ https://www.facebook.com/AteliersOctopodes;https://www.instagram.com/ateliersoctopodes/ [{« type »: « email », « value »: « carnets2vies@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0672184774 »}] Un espace dédié aux savoir-faire : Co-working créatif, ateliers partagés et boutique de créateurs

Tiers-lieu créatif, les Ateliers Octopodes se veulent un lieu de rencontre, d’échanges, d’apprentissages autant que de création et de travail : un espace collectif vous accueille, que vous soyez professionnel des métiers d’art ou créatif inspiré, pour venir travailler en coworking.

Des artistes et créateurs de la région proposent des ateliers créatifs de tout type, tout au long de l’année.

atelier créatif encre de chine