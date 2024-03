Atelier « créateurs d’entreprise » Corbara Curzo, mercredi 24 avril 2024.

Cette réunion est à destination des futurs créateurs d’entreprise, inscrits comme demandeurs d’emploi et indemnisés par Pôle Emploi (ARE ou ASS) . Vous y découvrirez les aides à la création d’entreprise de Pôle Emploi, ainsi que les formalités administratives afférentes aux demandeurs d’emploi.

- Quelles sont les aides à la création d’entreprise de Pôle Emploi ? Comment sont-elles déployées selon le statut de mon entreprise ?

- Techniquement, comment dois-je régulariser ma situation lors de ma création ?

- Et ensuite : quelles formalités administratives pour éviter toute rupture de paiement ?

Nous balayerons toutes ces questions lors de l’atelier, pour ne pas rajouter de stress à ce moment de création d’entreprise déjà fort en émotion.

1/ Les aides à la création d’entreprise de pôle emploi selon votre indemnisation, la forme juridique de votre entreprise et votre statut fiscal.

2/ les formalités administratives à respecter pour éviter les ruptures de paiement : quels justificatifs transmettre? Comment actualiser?

