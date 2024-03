Atelier couture, fabrication d’un coussin Molsheim, samedi 6 avril 2024.

Atelier couture, fabrication d’un coussin Molsheim Bas-Rhin

Plongez au cœur de l’artisanat avec Norki !

À l’occasion des JEMA (Journées Européennes des Métiers d’Art) qui ont lieu du 2 au 7 avril 2024, la Maison Norki ouvre ses portes au grand public et propose des ateliers afin de faire découvrir son savoir-faire.

Située au 40 route Écospace à Molsheim, Norki est une Haute Maison de Décoration française. En combinant innovation et artisanat d’art, la Maison Norki développe et créé des fauteuils, canapés, tapis, coussins et plaids, uniques et audacieux.

Partez à la rencontre des couturières Norki à travers l’atelier Fabrication d’un coussin et découverte d’une machine à broder . Chaque session d’atelier pourra accueillir jusqu’à 5 participants maximum. En cas de désistement ou d’imprévu, merci de nous prévenir par mail.

L’atelier dure 1h15 et est proposé à différents créneaux.

Merci de vous inscrire via le formulaire suivant. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 11:00:00

fin : 2024-04-06 12:15:00

40 route Ecospace

Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est lucie.henriot@norki-decoration.com

L’événement Atelier couture, fabrication d’un coussin Molsheim a été mis à jour le 2024-03-12 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig