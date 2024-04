Atelier couture Château de Montlaville Chardonnay, mercredi 10 avril 2024.

Venez avec vos vêtements déchirés, Martine vous montrera comment les retoucher !

Vous avez envie de donner une seconde vie à vos vêtements abîmés ?

Et vous êtes curieux de pouvoir les transformer ou réparer par vous même ?

Alors ces ateliers couture proposés par Martine sont faits pour vous.

Prenez rendez-vous sur l’un des créneaux de permanence en Avril ou Mai, débarquez avec vos envies et vos vêtements et vous pourrez passer à l’action avec Martine. On vous offrira le thé pour booster votre créativité et votre apprentissage. Et vous pourrez mettre quelques euros dans le chapeau pour remercier Martine de ce temps partagé ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 14:00:00

fin : 2024-05-29 17:00:00

Château de Montlaville 57 Montlaville

Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lab@ecoso.org

