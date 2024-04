Atelier « Conte et goûter » Gizeux, mardi 16 juillet 2024.

Atelier « Conte et goûter » Gizeux Indre-et-Loire

Le Conte et goûter au château de Gizeux consiste en une animation au cours de laquelle les enfans découvrent l’album Marion et la vie qui bat de l’auteure jeunesse québéquoise Roxane Turcotte.

Les jeunes participants apprennent que les histoires prennent parfois racine à partir d’un fait réel puisque Marion et la vie qui bat est né d’un souvenir de famille relaté par Stéphanie de Laffon à l’auteure.

L’activité se termine par un goûter pour les enfants. 4.54.5 4.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-16 16:30:00

fin : 2024-07-16

Gizeux 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@chateaudegizeux.com

L’événement Atelier « Conte et goûter » Gizeux a été mis à jour le 2024-04-02 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE