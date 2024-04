Atelier Connaissance du territoire avec l’ERIP Ouest Creuse la souterraine La Souterraine, vendredi 17 mai 2024.

… Vendredi 17 mai, 09h30 la souterraine

L’ERIP Ouest Creuse propose un atelier afin de mieux connaître son territoire et les métiers

en tension, les secteurs d’activités, les entreprises, les formations disponibles. Pour tout public,

actif en reconversion, demandeur d’emploi, nouvel arrivant sur le territoire, étudiant, jeune

en recherche d’emploi, toute personne souhaitant rentrer en formation.

Cet atelier permettra de présenter un portrait du territoire tout en favorisant les échanges

avec l’ensemble des participants. L’objectif est de repartir avec une meilleure lisibilité du tissu

économique local et de ses besoins. Il doit permettre aussi de découvrir les ressources

mobilisables afin de se repérer et se situer dans son territoire et disposer d’informations

concrètes et opérationnelles.

Pour tout renseignement et inscription, merci de contacter l’ERIP au 07 56 38 60 93 / erip.ouestcreuse@mef23.fr

la souterraine la souterraine La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine

ERIP La Souterraine /Guéret