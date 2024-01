Atelier collectif L’Argonaute Orléans, samedi 17 février 2024.

Atelier collectif Loopworker / Electrolab 17 et 18 février L’Argonaute

LOOPWORKER 17 février

Venez découvrir le monde merveilleux des loopers ! Apprenez les bases des loopers pour vous permettre de créer des morceaux s’enregistrer et construire un morceau entier.

ELECTROLAB 18 février

Apprenez à manier les boîtes à rythmes, synthé et MPC (branchements, séquençage, sampling…) pour utiliser ces machines lors de vos concerts « live » en les mélangeant avec des instruments acoustiques.

Pour qui ?

Ouvert à toutes et à tous. Musicien-ne ou non.

Quand ?

Le 17 et/ou 18 février de 14h à 18h avec Thomas Duval.

Tarifs

10€ pour les adhérent-es de Musique et Équilibre (élèves inscrit-es en cours individuel annuel sur l’année 23-24)

55€ pour les adhérent-es de Musique et Équilibre (élèves inscrit-es en atelier, cours individuel mensuel sur l’année 23-24)

60€ pour les extérieur-es

Pas de remboursement possible sauf cas de force majeur (en cas de maladie = arrêt médical).

Inscription

Remplir la fiche d’inscription en ligne via le site internet de Musique et Équilibre et effectuer le règlement en ligne (via Helloasso), en chèque, espèces ou virement (le règlement doit être fournit avant le début du stage) à déposer/envoyer à l’accueil de Musique et Équilibre au 108 rue de Bourgogne.

L'Argonaute 73 Bd Marie Stuart ORLEANS Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire