Atelier collectif d’improvisation musicale L’Argonaute Orléans, samedi 6 avril 2024.

Atelier collectif d’improvisation musicale Improviser dans les musiques actuelles et jazz 6 et 7 avril L’Argonaute

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T14:00:00+02:00 – 2024-04-07T16:00:00+02:00

Tout au long de cet atelier collectif avec David Sevestre vous allez découvrir l’improvisation dans le jazz et les musiques actuelles.

A travers quelques exercices, ateliers et échanges vous allez aborder le rapport à l’instrument et comment trouver les outils pour improviser avec son instrument sur des accompagnements simples.

Informations complémentaires :

musique-equilibre.com

02 38 54 81 31

accueil@musique-equilibre.com

L'Argonaute 73 Bd Marie Stuart ORLEANS Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire