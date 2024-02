Atelier cinéma pour les enfants Rue du musée Saint-Aignan, mercredi 28 février 2024.

Atelier cinéma pour les enfants Rue du musée Saint-Aignan Morbihan

Un atelier qui fait appel à la créativité des plus jeunes. Thaumatrope, zootrope, et stop-motion ! Des activités pour permettre aux enfants de comprendre les coulisses de l’animation des images et créer leur propre film.

À destination des 7 à 13 ans / Durée 1h30

Mercredi 28 février à 15h .

Début : 2024-02-28 15:00:00

fin : 2024-02-28 16:30:00

Rue du musée Electrothèque du lac de Guerledan

Saint-Aignan 56480 Morbihan Bretagne musee.electricite@pontivycommunaute.com

