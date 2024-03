ATELIER CHANT & THÉÂTRE INITIATION AUX ARTS DE LA SCÈNE Montpellier, samedi 20 avril 2024.

ATELIER CHANT & THÉÂTRE INITIATION AUX ARTS DE LA SCÈNE Montpellier Hérault

Hey les chanteurs en herbe, ça vous dit de faire des trucs cools à La causette ?

Hey les chanteurs en herbe, ça vous dit de faire des trucs cools à La causette ?

On va créer des histoires folles, des chansons qui décoiffent et jouer à des jeux de théâtre comme des pros. On va aussi apprendre à respirer calmement et à explorer nos voix.

L’important ici, c’est que chacun se sente libre d’exprimer ses idées sans avoir peur d’être jugé. On va s’amuser, stimuler notre imagination et booster notre confiance en nous.

Alors, si t’as envie de passer un super moment où tout est possible, rejoins-nous dans notre monde de créativité et de fun !

AU PROGRAMME

Echauffement corporel et vocal (souffle, pranayamas, yoga du souffle, vocalises…)

Improvisations vocales (jeu d’harmonie, cercle sonore)

Ecoute et apprentissage de chants traditionnels d’Orient et de Mediterranée

Enfants de 8 à 12 ans 30 30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-20 12:30:00

6 Rue Saint-Denis

Montpellier 34000 Hérault Occitanie lacausettebonjour@gmail.com

L’événement ATELIER CHANT & THÉÂTRE INITIATION AUX ARTS DE LA SCÈNE Montpellier a été mis à jour le 2024-03-21 par OT MONTPELLIER