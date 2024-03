Atelier céramique & création d’un mug #RDVduParc Gémenos, lundi 15 avril 2024.

Atelier céramique & création d’un mug #RDVduParc Gémenos Bouches-du-Rhône

Enfilez un tablier et plongez dans l’univers des artisans de la terre. Réalisez vous-même votre mug en céramique. Vous découvrirez la technique de la plaque et toute les étapes de réalisation pour votre pièce.

Tour, assemblage, cuisson, émaux etc.

Adeptes du fait maison cet atelier est fait pour vous !



Véronique vous présentera aussi ses engagements Valeurs Parc en tant qu’artisan d’art.



À noter atelier à partir de 16ans.Prévoir tenue salissante, adaptée à l’activité.



✳️ Cette sortie est programmée aux Rendez-vous du Parc, retrouvez l’intégralité des événements sur www.pnr-saintebaume.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 09:00:00

fin : 2024-04-15 12:00:00

Gémenos 13420 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@provenceverteverdon.fr

