Atelier bricolage au jardin – Pays de la Loire Grandeur Nature Herbignac Herbignac, mardi 16 avril 2024.

Atelier bricolage au jardin – Pays de la Loire Grandeur Nature Au cœur d’un jardin au naturel, retrouvons-nous pour fabriquer ensemble un abri pour les abeilles sauvages et les perce-oreilles ! Mardi 16 avril, 18h00 Herbignac Gratuit sur inscription

Début : 2024-04-16T18:00:00+02:00 – 2024-04-16T20:00:00+02:00

Mis en place par l’Union Nationale des CPIE, le programme « Bienvenue dans mon jardin au naturel » est un événement national qui a lieu au cours d’un week-end du mois de juin. Ce rendez-vous permet de sensibiliser, d’approprier et de démultiplier par le grand public, des pratiques respectueuses de l’environnement dans les jardins.

En lien avec l’événement « Bienvenue dans mon jardin au naturel », retrouvons-nous au cœur d’un jardin au naturel pour fabriquer ensemble un abri pour les abeilles sauvages et les perce-oreilles ! L’occasion également d’organiser un premier troc de graines et de plantes où chacun pourra participer.

Public familial – Atelier – 2H00

Matériel fourni par le CPIE Loire Océane, les participants peuvent apporter quelques outils et des graines et plantes pour le Troc.

Partenaires : Cap Atlantique La Baule Guérande Agglo, Agence de l’Eau Loire Bretagne

CPIE Loire Océane