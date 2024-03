Atelier Brain Gym enfant Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Voisins-le-Bretonneux, jeudi 11 avril 2024.

Atelier Brain Gym enfant « Activez son corps pour favoriser l’apprentissage” Jeudi 11 avril, 14h00 Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Gratuit (sur inscription, 7-12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-11T14:00:00+02:00 – 2024-04-11T15:00:00+02:00

Fin : 2024-04-11T14:00:00+02:00 – 2024-04-11T15:00:00+02:00

Atelier Brain gym enfants

Pour cet atelier, Sandrine vous propose de découvrir des mouvements de détente Brain gym, d’une manière ludique afin d’avoir stabilité et clarté, indispensable aux apprentissages. C’est facile et utilisable au quotidien, afin d’améliorer la concentration et booster la confiance en soi !

Rendez-vous le jeudi 11 avril de 14h à 15h au Centre Alfred-de-Vigny.

Gratuit (sur inscription, 7-12 ans)

Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny 24 avenue du Lycée78960 Voisins-le-Bretonneux Voisins-le-Bretonneux 78960 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.chezalfred.info »}, {« type »: « email », « value »: « alfredevigny@chezalfred.info »}, {« type »: « phone », « value »: « 0130436585 »}]

brain gym vacances