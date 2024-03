Atelier : Boissons fermentée, bienfaits et conservation Le 100e Singe Castanet-Tolosan, mercredi 17 avril 2024.

Atelier : Boissons fermentée, bienfaits et conservation Vous avez entendu parler de Kéfir, de Kombucha, de Cheong, de Koso ? De champagne des fées, de limonade maison, de vinaigre de cidre ? Vous rêvez d’en faire ? Cet atelier est fait pour vous ! Mercredi 17 avril, 17h30 Le 100e Singe 20

Début : 2024-04-17T17:30:00+02:00 – 2024-04-17T19:30:00+02:00

Fin : 2024-04-17T17:30:00+02:00 – 2024-04-17T19:30:00+02:00

Laetitia de la Ferme du Petit Poisson vous propose de découvrir toutes ses boissons fermentées, leurs histoires, leurs différences, leurs vertus ou pas. Il y en aura pour tous les goûts, toutes les utilisations. Vous en fabriquerez ensemble et pourrez repartir chacun avec une préparation pour faire chez vous

Toute l’année, le 100e Singe vous accueille à Castanet-Tolosan pour les ateliers nourrissants et conviviaux de Lætitia, de La Ferme du Petit Poisson

Les Savoirs Nourriciers sont des techniques anciennes, perdues du fait de l’industrialisation de l’alimentation et pourtant précieuses pour une consommation consciente et raisonnée. Des “recettes de grand-mère” pour plus de résilience, en somme.

Inscription sur www.le100esinge.com/agenda

Le 100e Singe 27 route de Rebigue 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

La Ferme du Petit Poisson